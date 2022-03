In Italia le donne sono Casa e Famiglia: più tempo degli uomini speso in faccende domestiche

Non è purtroppo un antico clichè: le donne in Italia ancora oggi dedicano molto più tempo degli uomini nelle faccende di casa. Uno studio, pubblicato su Plos One, ha analizzato i dati raccolti da un sondaggio svolto tra il 2005 e il 2015 che ha coinvolto oltre 200 mila partecipanti proveniente da 10 diversi Paesi tra Asia, America e Europa, tra questi anche l’Italia. La disparità di genere è ancora una realtà. Il focus si è concentrato sulla disparità di tempo impiegato nelle faccende domestiche tra uomini e donne. Nessuna sorpresa: le disparità maggiori si registrano in Corea del Sud, Ungheria, e Spagna, mentre le ore di lavoro impiegate in ufficio e a casa sarebbero divise più equamente in Finlandia, Regno Unito, USA e Canada.

Lo studio indica anche che le differenze maggiori si concentrano nella fascia di età 30-44 anni (periodo in cui si mette su famiglia) e diminuiscono sia prima che dopo. In Italia la differenza uomo-donna è ancora marcata per quanto riguarda il tempo passato a occuparsi delle faccende domestiche e dei figli. La parità di genere non è una realtà neanche nei paesi anglosassoni o nei paesi del Nord Europa, ma la situazione è certamente migliore che da noi. Studi di questo tipo sono utili per innescare il cambiamento, una volta presa coscienza della strada ancora da fare, basta agire!