Mike Tyson produce caramelle alla cannabis a forma di orecchio (morsicato)

Mike Tyson vende caramelle e già questa è una notizia, non ha proprio la faccia da tenero venditore di dolciumi. Le caramelle in questione non sono animaletti gommosi, ma dolci alla cannabis e a forma di orecchio mozzato. Un omaggio al macabro episodio storico che coinvolge proprio l’ex campione di pugilato: il 28 giugno 1997 Tyson staccò un pezzo di orecchio a morsi a Evander Holyfield, acerrimo rivale, durante il match valido per l’assegnazione del titolo mondiale dei pesi massimi. C’è chi addita l’iniziativa come inopportuna, ma Tyson non sembra ancora oggi per nulla pentito di quel cruento episodio. Durante un collegamento al podcast “Hotboxin”, Tyson ha ricordato il suo pensiero sull'accaduto: “La questione è molto semplice. L’ultima cosa che ricordo di aver pensato è: ‘Questa m*rda sta per morire’, invece era ancora in piedi. Gli avrei morso il naso, le labbra, qualsiasi cosa. Gli avrei morso le palle… Gli avrei strappato anche il c**zo!”.

Ma c’è anche chi apprezza l’iniziativa dell'ex campione e ne coglie l’ironia, Greg Baroth, star di YouTube, per esempio, ha commentato: “Tyson sta facendo una cosa incredibile, è un genio”. Sicuramente a distanza di anni, ha trovato il modo di far parlare ancora di lui!