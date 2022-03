Belen e De Martino: parla Cecilia Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono riavvicinati dopo la rottura della showgirl con Antonino Spinalbese, non è chiaro però se il loro sia solo un buon rapporto tra genitori (insieme hanno avuto 8 anni fa il figlio Santiago) o se sia di nuovo scoppiato l’amore. La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha rilasciato un’intervista che fa propendere per la seconda ipotesi, per la gioia dei fan. In un’intervista uscita su Nuovo Tv, l'influencer, parlando di Belen, ha detto: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei". Cecilia ha difeso la sorella in tutto e per tutto: “Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”. Infine ha concluso: “Mia sorella non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato“. Queste ultime parole sembrano essere una freccia luminosa a indicare il nome di Stefano De Martino. I due si sono conosciuti e fidanzati nel 2012, poi le nozze quasi immediate, la separazione e il ritorno di fiamma, prima della rottura definitiva. Definitiva fino a prova contraria, li vedremo ancora insieme?