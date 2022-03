Inghilterra: ladro ingordo tradito dalle impronte di formaggio

Lui si chiama Ian Masters, un trentatreenne inglese che di mestiere fa il ladro. Il ladro ingordo, è il caso di dirlo. Un giorno si è intrufolato in un’abitazione di Southampton, nel Regno Unito, forzando una finestra; una volta dentro ha fatto come se fosse a casa sua: dopo aver sottratto una Nintendo Switch, un laptop ed alcune lettere bancarie con dati sensibili, si è concesso una piccola pausa che gli è costata cara. Una volta in cucina, ha aperto il frigo e si è servito prendendo una irresistibile fetta di cheddar, senza essersi lavato le mani ha proseguito il suo giro di perlustrazione, imbrattando tutto con il formaggio e con le sue impronte ben visibili. Quando i proprietari al loro rientro si sono accorti dei furti e delle tracce hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Grazie alle varie tracce lasciate dal signor Masters non è stato difficile rintracciarlo e arrestarlo, essendo lui una vecchia conoscenza: “Il ladro è stato condannato a due anni di carcere presso la Portsmouth Crown Court. In precedenza aveva ammesso due capi di imputazione per furto con scasso e frode per falsa rappresentazione – ha riferito un portavoce della Polizia – La corte ha accertato che l’uomo è penetrato nell’abitazione aprendo la finestra del bagno mentre i proprietari erano fuori. Il ragazzo ha imbrattato di formaggio le superfici della cucina. Inoltre, ha rubato lettere bancarie, un laptop e una console Nintendo Switch. La finestra del bagno riportava un’impronta digitale corrispondente a quella di Ian Masters“. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino: questo proverbio sembra fatto apposta.