Marco Melandri l'Isola dei Famosi parla della crisi con la moglie: “Ho avuto un’altra donna”

Marco Melandri, ex campione di motogp, è appena arrivato sull’Isola dei Famosi e ha già aperto il suo cuore al pubblico. Melandri ha voluto condividere il racconto della sua crisi coniugale con la moglie Manuela Raffaetà. Il motivo sarebbe stato il rapporto con un'altra donna che lo aveva allontanato dalla moglie, facendogli quasi pensare di mettere fine al matrimonio. “Non è un segreto - ha raccontato Melandri a Ilary Blasi - mia moglie le cose non andavano e abbiamo deciso di separarci per un anno anche per il bene della bambina. Nel mentre ho avuto una storia con un'altra ragazza. A un certo punto che la bambina non era più brillante e lì ho capito che qualcosa non andava". Il bene della figlia ha quindi influito sulla decisione di ricucire i rapporti con la moglie: "Abbiamo ricominciato a vederci, lei è stata una forza della natura, quando ho preso un'altra strada ha saputo incassare il colpo". Melandri ha concluso: "La vita è imprevedibile, quest'estate facevo altri progetti con un'altra persona alla quale ho fatto molto male ho conosciuto una nuova Manuela e ho capito che il mio posto era quello".