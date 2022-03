Fabrizio Corona bannato da Instagram, festeggerà offline il compleanno

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona è tuttora irraggiungibile: l’ex re dei paparazzi è stato bannato dai social network (oppure ha deciso di autoeliminarsi per attirare l’attenzione).

Corona ha (aveva?) milioni di follower, ma i contenuti che esprime sono spesso violenti e provocatori, tanto da avergli procurato diverse denunce e una marea di critiche. Secondo il blogger Amedeo Venza sarebbero proprio le denunce ricevute il motivo dell’oscuramento del suo profilo: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc. - scrive Venza –, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero riguardare!”

Nei giorni passati Corona ha infatti attirato critiche, più del solito, ironizzando sul fisico di una ex gieffina, si è preso gioco di Sophie Codegoni e del fidanzato Alessandro Basciano e ha rilasciato diverse dichiarazioni evitabili circa la guerra in Ucraina. Ieri Corona ha festeggiato i suoi 48 anni e lo ha fatto lontano dai social su cui è abituato a condividere tutto. Non è chiaro se si tratti di una punizione di Meta o di un'eliminazione, sicuramente la sua sparizione non è passata inosservata.