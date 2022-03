Bruce Willis dice addio al mondo del cinema a causa dell’afasia

Le figlie e la moglie di Bruce Willis, Demi Moore, hanno annunciato il suo ritiro dalle scene a causa della sua afasia. Lo hanno fatto attraverso un post su Instagram: “Vogliamo condividere con i magnifici supporter di Bruce che il nostro amato sta affrontando alcuni problemi di salute e gli è stata appena diagnosticata l’afasia”, ha scritto la figlia Emma Heming. Si tratta di un disturbo del linguaggio che gli impedisce di recitare. In Italia soffrono di questa patologia circa 150 mila persone. La patologia può causare un’alterazione della comprensione o dell’espressione verbale e non verbale. Chi è afaasico fatica poi a leggere, scrivere e fare calcoli, cioè tutte quelle funzioni che sono strettamente collegate con il linguaggio. Spesso si manifesta dopo un ictus o un trauma cranico, ma in altre situazioni può essere latente e manifestarsi lentamente a causa di una neurodegenerazione.

L’afasia può essere curata con un percorso terapeutico con il logopedista, ma per recitare questo è un grande impedimento. Le cause dell'afasia possono regredire grazie all'intervento medico e il disturbo del linguaggio può migliorare con la riabilitazione, ma la guarigione completa è improbabile. Non si sa ancora se l'addio dalle scene sia definitivo, sicuramente Bruce può contare sull’affetto della famiglia: “Questo è un momento molto difficile per noi e la nostra famiglia e apprezziamo il vostro continuo amore e supporto. Affronteremo questo momento come una famiglia unita e forte e volevamo rendere partecipi i suoi perché sappiamo quanto lui sia importante per voi come lo siete voi per lui”. Con queste belle parole la famiglia ha voluto spiegare perché non rivedremo Willis in scena (almeno per un po’).