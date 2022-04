Demi Moore e l’amore segreto con lo chef Daniel Humm

Secondo Page Six, Demi Moore sarebbe fidanzata da mesi con la star dei fornelli, lo chef svizzero pluristellato Daniel Humm. Dopo la cattiva notizia della malattia dell'ex marito Bruce Willis, per Moore la consolazione è tra le braccia dello chef proprietario dell'Eleven Madison Park di New York, un modesto locale dove si servono 12 portate completamente vegane al modico prezzo fisso di 335 dollari.

I due sono stati avvistati insieme alla Paris Fashion Week e pare che siano super innamorati. Lui cucina tutto il giorno (cibi veg) e lei mangia felicemente, seguendo la sua dieta di cibi crudi e vegani che porta avanti ormai da anni e a cui attribuisce il merito per il suo aspetto super giovanile, nonostante abbia quasi 60 anni.

L’attrice ha un passato sentimentale turbolento, dopo il divorzio pacifico con Willis, ha avuto una relazione finita malissimo con Ashton Kutcher che a suo dire l’avrebbe tradita più volte e costretta a rapporti a tre con un’altra donna, cosa che l’avrebbe spinta a ricadere nel vizio dell’alcolismo. Dopo la rottura, Moore era dovuta ricorrere a un percorso di rehab per ritrovare il sorriso. Nel 2018 si era innamorata della stilista serba Masha Mandzuka con cui ha avuto una relazione poi naufragata. E ora a farle battere il cuore ci sarebbe il re dei fornelli veg Daniel Humm, sulla cui vita sentimentale, invece, si sa ben poco.