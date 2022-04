Furto in casa Beckham: sottratti 50 milioni di euro mentre erano in casa

La famiglia Beckham è sotto shock per il furto subito mentre David e Victoria erano in casa. I ladri sono riusciti a portare via abiti firmati, gioielli e dispositivi elettronici per il corrispettivo di 50 milioni di euro. La villa violata è quella di Holland Park, a ovest di Londra. Il ladro era mascherato e ha fatto irruzione da una finestra del piano superiore della villa, raggiungendo la camera da letto della coppia, dove si trovavano gli oggetti di maggior valore. Il furto risale a un mese fa, ma solo oggi ci sono state indiscrezioni sull’accaduto; ad accorgersi del furto sarebbe stato il giovane Cruz (diciassette anni) al ritorno da una serata fuori, trovando tutto sottosopra e i vetri della finestra rotti.

I ladri erano probabilmente dei professionisti che hanno tentato di entrare anche nelle abitazioni vicine. Il furto è avvenuto nella serata del 28 febbraio, con denuncia fatta il giorno dopo: la polizia ha confermato che sta ancora indagando e per il momento non ci sono stati arresti. Beckham ha subito ordinato una revisione dei sistemi di sicurezza della proprietà comprata nel 2013 per 31 milioni di sterline. La famiglia Beckham non ha commentato l’accaduto, ma fonti a loro vicine, riferiscono che Beckham sarebbe “molto scosso per l’invasione della sua privacy”,