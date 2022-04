Il gatto sgattaiola fuori dalla gabbia per stare vicino al cane sofferente

Gli animali a volte ci stupiscono. Spesso pensiamo che cani e gatti non possano andare d’accordo, ma non è sempre così. A dimostrarlo c’è la storia di un gattino di nome Ginger Biscuit e di una cagnolina malata di nome Anne. Lui era stato salvato da un tombino, spaventatissimo durante un temporale ed era stato messo nel reparto di isolamento dell’ospedale veterinario, in modo che potesse stare tranquillo, vista la sua diffidenza nei confronti degli esseri umani.

Pochi giorni dopo è arrivata Anne, una randagia salvata dalla strada, piena di zecche e debilitata dalla fame. I due si trovavano ben separati da due gabbie, ma nello stesso reparto. Con grande sorpresa degli operatori veterinari un giorno hanno ritrovato Ginger nella gabbia di Anne, i due se ne stavano teneramente accoccolati:

"Abbiamo sottovalutato la capacità del gattino di divincolarsi attraverso la porta della gabbia in cui è stato messo – , hanno detto i veterinari – . Con la cagnolina così debole, non l'abbiamo mai considerata un rischio per il gattino, ma quando li abbiamo visti insieme la prima volta, ci siamo preoccupati visto che alcuni cani non reagiscono bene ai gatti e viceversa”. I due però non avevano nessuna intenzione di litigare e per quanto il personale li sperasse loro tornavano sempre insieme, dandosi reciproco conforto. Così Anne sta riprendendo le forze, stimolata dalla presenza dell’arzillo Ginger, che a sua volta si sente protetto dalla cagnolina. “Il nostro team veterinario ha ritenuto questa nuova amicizia terapeutica per entrambi gli animali e ha deciso di lasciarli insieme per avere calore e compagnia”, hanno scritto su Facebook dal Greenside Animal Hospital dove sono ospiti i due animali.