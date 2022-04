Non può permettersi di comprare la pappa del cane: il web la sommerge di croccantini

Una donna ha deciso di rivolgersi a Reddit per un consiglio. Essendo rimasta a corto di soldi a fine mese, ha chiesto agli utenti se secondo loro poteva andare ugualmente bene un dieta home made a base di ingredienti poveri per il suo cane, che in realtà necessita di crocchette ipoallergeniche e molto costose. La padrona di Pete, cagnolone di sette anni, ha scritto: “Secondo voi starà bene se mangerà riso, fagioli e patate? È sostanzialmente tutto quello che ho nella mia dispensa per ora, anche se la sua dieta ideale sarebbe a base di pollo e verdure. Sono preoccupata per lui e arrabbiata con me per essere arrivata a questo punto. Pete è tutto quello che ho. Ho guardato nei charity shop ma non ci sono alimenti ipoallergenici per cani, e non ho nemmeno i soldi per pagarmi la benzina per andare a vedere in altre città".

La risposta del web è stata immediata: le crocchette hanno iniziato ad arrivarle direttamente a casa. Molti utenti le hanno infatti chiesto l'indirizzo per inviarle le crocchette ipoallergeniche direttamente a domicilio!

“Grazie alla generosità di molti sconosciuti Pete e io saremo a posto fino al giorno dello stipendio. Quando ero più giovane tendevo a essere cinica, ma adesso l'empatia e la gentilezza di persone che non mi conoscono nemmeno mi hanno davvero dato fiducia nel futuro". Pete è salvo e non sarà costretto a mangiare riso e fagioli, grazie alla generosità del web.