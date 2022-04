Si sono inventati le scarpette per neonati super ecologiche: dopo l’uso si sciolgono in acqua bollente

Il mondo dello shopping per piccoli e piccolissimi è stupendo e ricco di continue novità, però se pensate a quanto è breve la vita di un vestito per neonati, capirete che spreco produce questa industria. Da anni si studiano soluzioni ecofriendly per accontentare genitori e ambiente, e, per andare sempre più in questa direzione, un’azienda ha inventato le scarpe per neonato biodegradabili. Le scarpe amiche dell’ambiente sono prodotte da Woolybubs: si tratta di calzature che una volta finito il loro (solitamente breve) compito, perché ai bambini è cresciuto il piedino, possono essere smaltite semplicemente sciogliendole in acqua bollente! Si chiamano Newbie e sono fatte con alcool polivinilico, sono interamente vegane e a sciogliersi ci mettono 40 minuti, il prodotto derivato dallo scioglimento non è affatto tossico e può essere tranquillamente gettato nello scarico. Megan Millikan, co-fondatrice dell’azienda, spiega: “L'idea alla base di Newbie era quella di creare un prodotto che scomparisse una volta diventato troppo grande, provocando meno danni al pianeta".

Per i più scettici, state tranquilli, le scarpe non si sciolgono all’immediato contatto con l’acqua, possono essere lavate a mano e non temono un po’ di pioggia. Sono resistenti, in linea con le normali calzature da neonato, e sono state testate anche con i bimbi più vivaci, assicura l’azienda.