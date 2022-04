Guadagna 12 mila euro facendo video in cui mangia

Prima era una casalinga grassa, derisa e annoiata, ora guadagna 12.000 euro al mese, grazie ai social. Lei si chiama Antonia Graham, ha 25 anni ed arriva dal nord-ovest dell’Inghilterra. La sua fama è cresciuta su TikTok nell’aprile dello scorso anno, quando ha pubblicato un video in cui mostrava orgogliosamente la sua pancia (molto ingombrante). Del suo peso e della sua golosità è riuscita a fare un business: mangia fino a 3.600 euro di cibo in una volta sola e chiede 15 euro al minuto per registrare un video personalizzato di lei che mangia.

“Ho lottato enormemente con il mio peso fino all’anno scorso – ha spiegato ai follower – ero a dieta yo-yo e ho anche fatto un digiuno di acqua di cinque giorni nella speranza di perdere peso. Naturalmente non l’ho fatto! Ma l’anno scorso un video è diventato virale, ero solo io che facevo una battuta sul mio peso e ha raggiunto milioni di persone. Insieme alle ondate di odio, c’erano migliaia di commenti di donne che erano esattamente come me e che avevano trovato pace nel mio video e nel fatto che non erano sole con il loro aspetto. Qualcuno mi ha anche suggerito di provare a mangiare con la telecamera. Ho iniziato a farlo per vivere circa una settimana dopo quel video virale”. Ora Graham guadagna migliaia di euro mangiando McDonald’s, KFC e Dominos sulla piattaforma OnlyFans. La donna è anche madre di 3 figli e ha racimolato 356.000 follower su TikTok dove parla di body positivity e inclusione.