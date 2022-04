Generazione Z: i termini da conoscere per parlare con i più giovani

La generazione Z è composta dai nati tra il 1996 e il 2010, una parte di popolazione mondiale interessante da studiare per capire come sta cambiando l'umanità. Grazie ai sondaggi sottoposti a questa generazione sappiamo che sono la generazione green per eccellenza: hanno infatti una coscienza ecologica in chiave anche politica e ad esempio vogliono fare acquisti più rispettosi dell’ambiente, anche se hanno ancora un potere di spesa basso e lo shopping ecosostenibile è il più costoso.

Ci sono alcuni termini da conoscere, necessari per parlare con loro e di loro. Eccone alcuni che vi faranno capire com'è fatta la Gen Z!

Eco-Ansia: la paura cronica della rovina ambientale . La generazione Z è ossessionata dalla cura per l’ambiente, ma anche molto scettica sulle sorti del Pianeta che vede come “condannato” a morte.

Digital Detox: i giovani hanno capito che staccare la spina fa bene alla salute, i social creano dipendenza, ma non sono necessari e prendersi una bella pausa dal digitale non può che giovare alla salute.

Metaverso: i giovani credono nella possibilità di creare mondi virtuali in cui riscrivere le regole della convivenza e del rispetto, oltre che creare nuove possibilità economiche e di impresa.

Work-Life Balance: è l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Per i più giovani è fondamentale e stanno lottando perché diventi anche una priorità delle aziende. In questo la pandemia ha aiutato a comprendere quali debbano essere le vere priorità.