Instagram come Only Fans? Alcuni contenuti diventeranno a pagamento

Le voci che Instagram avrebbe introdotto formule di abbonamento per alcuni creator erano già arrivate da oltreoceano, ma qualche giorno fa lo ha confermato uno come Fedez che di Instagram se ne intende. Durante il suo podcast “Mucchio Selvaggio” in cui ha ospitato Belen Rodriguez si è messo a parlare dell’argomento proprio con la sua ospite. Tutto il discorso è partito da Only Fans, che prevede proprio il pagamento di un abbonamento per ricevere contenuti esclusivi (tendenzialmente porno o osè) di alcuni personaggi che si seguono. Fedez ha sottolineato che sarà così anche per Instagram. La piattaforma in effetti ha già iniziato a testare il meccanismo negli USA a inizio anni, coinvolgendo appena 10 creator che hanno avuto la possibilità di creare degli abbonamenti per i fan che vanno da 1 a 100 dollari al mese, senza alcuna percentuale per Instagram al momento. Questa svolta fa parte del progetto di Zuckerberg si sostenere sempre di più i creator, come ha più volte sottolineato, mettendolo nero su bianco anche su Facebook: “Sono entusiasta di continuare a costruire strumenti per i creator che si guadagnano da vivere facendo un lavoro creativo e di mettere presto questi strumenti nelle mani di più creativi”.

Come poi i creator e gli influencer potrebbero sfruttare questa nuova opportunità è tutto da vedere. Sarà prevista una deriva Only Fans, un po’ porno? Oppure bisognerà pagare per accedere al tipo di contenuti che oggi sono liberamente fruibili? Se poi pensiamo che molti creator guadagnano in base al numero di follower, sembra difficile pensare a una grossa adesione, a meno che gli introiti da abbonamento non siano decisamente elevati, sempre che qualcuno sia disposto a pagare per qualcosa che oggi ha gratis.