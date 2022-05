Si fa pagare per scegliere i nomi dei figli delle persone indecise

Si chiama Taylor Humphrey, di professione fa la “Baby namer”, e condivide regolarmente sul suo profilo di TikTok le sue opinioni sulle ultime tendenze in fatto di nomi. Attraverso il suo profilo TikTok elargisce consigli ai suoi follower sui nomi da dare ai bambini e sul loro significato. Ma il grosso del suo lavoro è fatto dalle consulenze private che le fruttano un bel gruzzolo, come ha rivelato dal suo profilo. Tra i servizi che offre ci sono infatti i servizi di "nomi su misura", il "supporto perinatale" e le "ricerche genealogiche". La professionista dei nomi lavora a New York e in California e dice di farsi pagare tra i 1400 e i 9000 euro per un lavoro. Sul suo sito web introduce così la sua attività: “Le nostre scelte, anche i nomi che scegliamo per i nostri bambini, hanno un significato cosmico. Le piccole persone che creiamo, il modo in cui le cresciamo e le plasmiamo, è il dono che facciamo al futuro. Cosa scegliete di far nascere? Quale eredità stai offrendo ai nostri discendenti?”.



Mostrando la sua attività attraverso i social, la donna ha raccolto un buon seguito con quasi 50mila follower su TikTok: nei suoi video racconta origine e curiosità dei nomi proposti dagli utenti e così ingolosisce possibili clienti, certo bisogna potersi permettere i suoi costosi servizi.