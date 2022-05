Sesso almeno 4 volte a settimana: è la clausola hot del contratto prematrimoniale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Se pensate che in un contratto prematrimoniale si parli solo di soldi, vi sbagliate. Secondo quanto riportato da diversi rotocalchi internazionali tra cui Esquire e Cosmopolitan, quello stipulato tra Jennifer Lopez e Ben Affleck contiene anche una clausola sulla loro vita sessuale: devono fare sesso almeno 4 volte a settimana. Il motivo di questa particolare regola sarebbe quello di evitare cali del desiderio e tradimenti, facendo molto sesso tra loro. Pare che JLo sia un po’ ossessionata dal pericolo corna. Già nel precedente contratto prematrimoniale sempre con Affleck la cantante aveva voluto una clausola antri-tradimento pretendeva un risarcimento di 5 milioni di dollari in caso di tradimento. Il matrimonio però non fu mai celebrato dato che i due si lasciarono nel 2004 a pochi giorni dalla data della cerimonia e tra i motivi c’era proprio la clausola voluta dalla cantante. Tra l’altro Jennifer Lopez era già rimasta scottata dall’ex Alex Rodriguez con il quale era quasi convolata a nozze, salvo poi scoprire una lunga serie di tradimenti. Oggi i due divi sono tornati insieme e sembra che nulla possa dividerli; paparazzati già da maggio 2021, ora sono ufficialmente usciti allo scoperto e dovrebbero sposarsi entro fine anno.