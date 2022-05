Scontro Depp-Heard: il web sta con l’attore

Il processo, iniziato l’11 aprile scorso, che vede scontrarsi pubblicamente Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard sta generando diverse reazioni in chi segue passo dopo passo l’evolversi della battaglia legale. L’attore ha fatto causa all'ex moglie per diffamazione, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate al Washington Post nel 2018. Lei lo accusa di violenze domestiche e lui di arrivismo. I video del processo sono stati condivisi su tutti i social e la gente ha espresso il suo parere su quanto visto. A giudicare dal tenore generale dei commento, la maggior parte delle persone sostiene Johnny Depp; c’è chi scrive “Free Johnny" o “Giustizia per Johnny Depp”. Molti sono infatti convinti che Heard stia mettendo e la mettono alla gogna: “Non riesco proprio a capire come una persona possa mentire spudoratamente a questo livello, specialmente in un'aula di tribunale, distruggendo la vita di una persona innocente solo e soltanto per il proprio tornaconto. Ha un che di disumano”. In realtà nulla è stato deciso e il processo è ancora in corso; pare evidente però che Johnny Depp fosse durante gli anni della relazione con Heard, dipendente da sostanze stupefacenti e alcol.Sarà la giustizia a decidere nelle prossime settimane se l’accusa di Johnny Depp mosse contro l’ex moglie sono attendibili o meno. Nel frattempo Amber Heard ha dichiarato che i suoi social rimarranno in silenzio per tutta la durata del processo, forse anche per non cadere nella provocazione deille critiche.