Isola dei Famosi: Laura Maddaloni accusa Luxuria di averla fatta eliminare

Laura Maddaloni, eliminata la scorsa settimana dall'Isola dei Famosi, ha fatto ritorno in studio e ha voluto confrontarsi con l'opinionista Vladimir Luxuria, accusata di aver influito negativamente sul televoto che l’ha eliminata.

“Non sono arrivata sull’Isola con una strategia – spiega Maddaloni – Se così fosse stato, sarei stata zitta e non mi sarei esposta. Ci tengo a dire che sono una donna forte ma l’aggressività è qualcosa che non conosco. Lì ero lontana dalla famiglia, affamata e stanca”. Ma l’opinionista inizia a punzecchiarla: “Visto che sei stata forte e determinata, come mai ti hanno eliminato con percentuali bulgare?”. "Questo me lo devi dire tu – ha ribattuto l’ex concorrente – ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione fosse per me un valore aggiunto per me. Quando ho visto che dal primo giorno mi hai punzecchiata ci sono rimasta male, non conosci niente di me e del mio passato e mi hai giudicata dandomi dell'aggressiva".

Luxuria cerca ancora di spiegare le ragioni delle sue critiche: “Per me tu sei stata una grande campionessa, una grande madre, ma come naufraga non mi sei piaciuta. Se anche non avessi detto niente contro di te, le persone ti avrebbero votato lo stesso”.

Finita la discussione Maddaloni ha poi commentato l’eliminazione del marito Clemente Russo: “Sono stata contenta che Clemente sia stato eliminato, visto come stava andando. Non puoi essere simpatico a tutti. Lui è come me, si espone, ma è un buono”. I due si ricongiungeranno presto, almeno.