Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia per i preparativi del matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta convoleranno a nozze a fine agosto. Per farlo hanno scelto la romanticissima città di Venezia a cui sono decisamente affezionati visto che è proprio qui che lui le ha chiesto la mano a conclusione di una romantica cena nella città di cui la nuotatrice è originaria. La coppia è stata in città per visitare la location e ultimare gli ultimi preparativi insieme al wedding planner d’eccellenza Enzo Miccio, che tra gli altri ha organizzato il matrimonio vip di Elettra Lamborghini. I due sono innamorati ed emozionati mentre posano insieme sul vaporetto prima e poi in un sontuoso giardino. Ma Miccio ammonisce in un commento: “Che belli che siete ma mi raccomando non spoilerate troppo…"

Del resto tutto è pronto, il mese scorso la Divina si è goduta l’addio al nubilato con le sue amcihe prima di buttarsi a capofitto nei preparativi: insieme alle sue più care amiche è fuggita in Puglia per un weekend all'insegna delle risate. Balletti, birrette, gite ai trulli e tanta complicità femminile.

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, ha raccontato la campionessa olimpica a Verissimo. “Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”.