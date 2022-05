Troppa fatica sudare in palestra: gli addominali meglio tatuarseli

Un ragazzo frequentava da qualche mese la palestra, con molta fatica ma senza mai riuscire ad ottenere il risultato sperato, cioè una bella tartaruga di cui fare sfoggio. così il ragazzo si è rivolto a un amico tatuatore che è riuscito a dargli quello di cui aveva bisogno: un set completo di addominali, peccato che fossero solo disegnati, ma molto molto realistici. Il tatuaggio è stato opera di Dean Gunther, un vero artista dei disegni sulla pelle che ha voluto omaggiare l’amico con questo dono speciale.



In cambio ha voluto documentare tutto in un esplicativo video su TikTok che raccontasse l'intera storia, dall’origine fino alla soddisfazione finale per il pack di addominali scolpiti. “Sono specializzato il realismo del colore - ha commentato Gunther - e ho voluto fare un tentativo, pensando che sarebbe stato molto divertente". il video è diventato virale, ma non tutti sono d’accordo con la coraggiosa scelta del ragazzo tatuato. Qualcuno scrive: “Questo è proprio un tatuaggio da "e se poi te ne penti?" PERCHÉ SE NE PENTIRÀ”. Noi gli auguriamo di non pentirsi, mal che vada può sempre tenere addosso la maglietta.