Emanuela Rose: la donna fidanzata con un alieno

Lei si chiama Abbie Bela, ma ha cambiato il suo nome in Emanuela Rose in onore del suo amante “Emmanuel”, fin qui strano, ma non stranissimo; la cosa eclatante è che lui sarebbe un alieno. La donna ha raccontato di essere stata rapita dagli alieni un anno fa proprio in questa occasione ha conosciuto l’amore della sua vita: un extraterrestre! Emanuela, ospite alla trasmissione inglese This Morning, ha raccontato: “Ci siamo conosciuti perché sono stata rapita dagli alieni circa un anno fa a Canary Wharf. L’ho incontrato sulla sua astronave e abbiamo iniziato a parlare. Io parlavo di come gli uomini della Terra siano spazzatura e che sarebbe quasi meglio essere rapiti dagli alieni piuttosto che continuare a uscire con gli uomini su Tinder”.

La donna si è presentata in trasmissione con un alieno gonfiabile: “Questa è la versione gonfiabile di lui. Mi piacerebbe presentartelo, ma per motivi di sicurezza, sai com’è sulla Terra, l’Area 51, abbiamo tutti sentito le storie… non voglio che sia su una lastra da qualche parte a fare esperimenti. Quindi non mostra il suo vero volto, può venire agli spettacoli con me solo come bambola, ma è una rappresentazione simbolica del mio ragazzo”. La donna è super innamorata e vuole far di tutto per proteggere il suo alieno e la loro vita insieme, che si preannuncia però piuttosto complicata: “Gli alieni sono un milione di volte migliori degli umani – ha dichiarato Emanuela –. Mi ha fatto la proposta, ma sono tradizionale dunque voglio un anello. Lui non sapeva cosa fosse. Così ho detto che volevo un sasso e mi ha regalato dei ciottoli presi dalla spiaggia. Non possiede ovviamente denaro dunque spero solo che nel tempo potremo risparmiare soldi”. Sicuramente non si tratta di una relazione come tutte le altre.