Belen Rodriguez e Stefano de Martino insieme anche in TV

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono apparsi insieme nella puntata di mercoledì delle Iene. Lei quest’anno conduce, insieme a Teo Mammucari, lui è stato ospite per una sera. È stata proprio Belen a presentarlo, emozionata: “Uno dei miei momenti preferiti qui alle Iene. Una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi”. Lui bello come il sole entra e porta in scena un monologo, evitando teatrini con la fidanzata ritrovata; De Martino parla di modelli di bellezza, di fame e ricchezza, dell’ansia che queste condizioni possono generare, insieme alla frustrazione di dover rimanere sempre al top, senza riuscirci sempre: “Viviamo nella Fiera del Superlativo: gli ospiti sono sempre straordinari, gli show sono sempre sensazionali, le modelle sono sempre top, i libri sono sempre best sellers, le notizie sono sempre shock!”. “A me sta simpatico il superlativo relativo. Il superlativo relativo è democratico. Perché, al posto di dire ricchissimo, bellissimo, famosissimo, lui dice: il più bello, il più ricco, il più famoso si mette in relazione. Accetta i termini di paragone. È uno di noi. Quindi, se tu, con il superlativo assoluto, devi essere bellissimo punto e basta, con il superlativo relativo, potrai essere il più bello in un ambito a tua misura: il papà più bello per tuo figlio, il più ricco di attenzioni per chi ami, il più famoso dopo il calcetto con gli amici”. Il suo è un inno all’ordinarietà: “L’ordinarietà è importante! Senza di essa, senza un termine di paragone, lo straordinario non potrebbe esistere. Essere normali è bello. E spesso ti fa guadagnare l’amicizia, il rispetto e l’amore di quelli che stanno attorno a te – conclude - E comunque, non crediate che sia così facile: lo diceva anche Lucio Dalla: l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Ognuno a modo suo”.

Applausi, sia da casa, che dallo studio e soprattutto dalla sua Belen.