19 anni lui, 76 lei: la proposta di matrimonio su TikTok attira una valanga di critiche

Palloncini rosso passione, dichiarazione d’amore rigorosamente in ginocchio e bacio di rito. Una proposta in vera regola, ma le cose poco “comuni” sono tante. Lui ha 19 anni e lei ne ha 76. Si passano 56 anni e la cosa non è certo sfuggita alle migliaia di persone che hanno visto e commentato il video della strana proposta di matrimonio. "Mia nonna a confronto è una ragazzina", commenta qualcuno. Altri li incoraggiano: “L’amore non ha età”.

Giusto o sbagliato, tanto rumore per nulla perché la signora è davvero la nonna del ragazzo. Giuseppe D'Anna è molto attivo sui social e ha un discreto seguito su TikTok; nei suoi video appare sempre in compagnia della nonna a cui dedica smielate canzoni d’amore napoletane. Si tratta di un rapporto molto affiatato tra nipote e nonna. I due fanno divertenti sketch e si guardano con gli occhi dell’amore, ma niente paura. Sono solo parenti, non amanti!