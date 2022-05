Finalmente parla Stefano de Martino: “Io e Belen stiamo di nuovo insieme, ma non ci riposeremo"

Stefano De Martino è in un ottimo momento, a confermarlo è lui stesso. Debutterà presto come attore sul grande schermo nella commedia “Il Giorno più bello”, diretto da Checco Zalone e anche la sua vita sentimentale, come ben sappiamo, va a gonfie vele con la ritrovata compagna Belen Rodriguez. Durante un’intervista al Corriere della Sera ha confermato il loro ritorno di fiamma: “Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Riguardo al divorzio e all’eventualità di sposarsi nuovamente, de Martino ha scartato l’opzione: "Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!".

Il conduttore ha risposto anche alla domanda sulla sua precedente relazione con Emma Marrone, con cui è rimasto in buoni rapporti: “È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv. Quando capita vado volentieri ai suoi concerti, l’ultimo prima del Covid. Siamo rimasti in ottimi rapporti".

Infine De Martino ha voluto parlare di un argomento spesso poco trattato pubblicamente: il sostegno psicologico, di cui lui stesso ha dichiarato di avvalersi, andando da uno psicologo: "Si parla tanto di salute fisica – ha dichiarato – ci prendiamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto a nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale. Ho imparato ad autoanalizzarmi, a capire come funzioniamo sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni”. Una bella intervista che adesso lo lascerà tranquillo per un po', risolte le principali curiosità dei fan.