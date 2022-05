Fanno l’amore così spesso che lei sviene per calo di zuccheri dopo le performance

Mimi Boliviana, 33 anni, e Victo Ferraz, 26 anni, hanno una passione che li accomuna: il sesso. Sono sposati da poco e la loro attività sessuale è così intensa che spesso a lei capita di avere dei cali di zuccheri dopo le loro performance. Mimì sostiene che a volte facciano sesso anche 5 volte al giorno e questo le costa caro in termini di energie e pressione: “Facciamo così tanto l’amore che a volte mi sento male. Una volta, dopo averlo fatto, la mia pressione sanguigna è scesa così tanto che ho quasi avuto un attacco e sono svenuta. Victor ha dovuto rianimarmi dandomi subito dello zucchero. Lo facciamo tutto il tempo”, ha raccontato la donna. E quando uno è bravo in qualcosa, è giusto che sfrutti il suo talento, così la coppia ha deciso di iscriversi a una piattaforma di video per adulti. Grazie ai loro video hot riescono a guadagnare oltre 36mila euro al mese. “Stavamo già lavorando vendendo contenuti per adulti singolarmente molto prima di incontrarci – racconta Mimì – Quindi siamo abituati a fare questo tipo di registrazioni. Mi piace molto il mio lavoro. Mi piace realizzare le mie fantasie e quelle del mio compagno e approfittarne per trarne un profitto economico, visto che di solito ho fantasie fuori dal comune”. Abbonarsi al loro profilo di coppia costa 9,30 euro al mese, 70 euro se volete assicurarvi un abbonamento annuale. Il loro è un incontro fortunato, in molti sensi.