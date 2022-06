Giorgia Soleri si confessa: dall’aborto giovanissima alla malattia

In occasione della presentazione della sua raccolta di poesie, La signora Nessuno, Giorgia Soleri ha voluto raccontarsi in un’intervista che ha toccato i punti più salienti della sua vita e delle sue battaglie. L’influencer, compagna di Damiano dei Maneskin, si è da poco presentata in parlamento per presentare una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia, malattia di cui soffre e che causa un intenso dolore cronico alla vulva e ai tessuti vaginali. Ma l’intervista, rilasciata al Corriere della Sera, è stata anche l’occasione per parlare di un altro tema a lei caro, l’aborto: “Ho abortito quando ero giovanissima... La 194 ha lacune enormi che dovrebbero essere prese in considerazione. Invece rimane una legge fuori dal periodo storico in cui viviamo". L’influencer ha raccontato la sua esperienza negativa: “Sono andata in consultorio e sono stata aggredita dalla ginecologa, che mi sgridò dicendo che noi giovani facciamo sesso senza precauzioni e usiamo l’aborto come contraccettivo, senza sapere nulla della mia storia".

Poi tornando sull’argomento vulvodinia, Soleri ha dichiarato: "Per chi soffre di vulvodinia, endometriosi, fibromialgia, cistite interstiziale dare un nome alla malattia è una liberazione perché passi anni a dire di avere certi dolori, senza sapere cosa siano. Il 99 per cento delle persone, tra amici familiari e personale medico, crede che tu non abbia nulla. Vieni delegittimata nel tuo dolore. È quasi una vergogna provarlo (...) Pochissimi ambulatori sono in grado di fare una diagnosi e prendere in cura i pazienti. Occorre un approccio multidisciplinare, ti trovi sola, spaesata, senza capire a chi rivolgerti e dove, con una notevole spesa economica...". Giorgia Soleri sembra essere in prima linea in quanto ad attivismo per le battaglie al femminile, a soli 26 anni è di ispirazione per molte donne.