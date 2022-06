Roger Balduino si ritira dall’Isola dei Famosi a causa di un infortunio

Roger Balduino stava facendo i conti già da settimane con un fastidioso infortunio alla caviglia che gli impediva di camminare normalmente. Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della produzione del programma: “Per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco". Il modello brasiliano si è infortunato durante una sfida contro l'ex pugile campano, Clemente Russo. Balduino aveva messo male il piede e si era accasciato a terra urlando per il dolore. Un elicottero lo aveva trasportato in ospedale per i controlli di routine in questi casi e la radiografia aveva escluso la frattura. Tornato a Cayo Cochinos, però, il modello ha continuato a lamentare un dolore fortissimo e dall’ultima visita medica è emerso che fosse meglio per lui abbandonare il programma perché la vita da naufrago era incompatibile con il suo infortunio. Si tratta già del terzo ritiro per motivi medici: prima di Roger si sono ritirati Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti. Un’edizione fortunata in ascolti e sfortunata in salute!