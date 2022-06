Conosci le “Personalità colore”? Sei Rosso, Blu, Giallo o verde?

Si sente spesso parlare di armocromia, la teoria secondo cui in base al sottotono della pelle ci sono colori che più ci donano, freddi o caldi. Ma esisterebbero anche le Personalità Colore, i colori della nostra interiorità e che esprimono quello che siamo. I colori rosso, blu, giallo, verde, corrispondono a quattro profili psicologici distinti: “Non c’è una donna uguale all’altra e non ci sarà palette uguale all’altra – spiega Anna Pietribiasi, consulente di immagine per professioniste – Non è una questione solo di colori naturali, come incarnato, occhi e capelli, ma anche di quelli che ci portiamo dentro. I colori sono molto di più di semplici tasselli. Sono simboli del nostro passato, di quello che stiamo vivendo oggi, di ciò che vogliamo per noi nel futuro, della nostra storia e della nostra autenticità, anche a livello professionale. Così come lo stile non è una faccenda (solo) estetica, di abbinamenti corretti e capi giusti da indossare, ma è quello che esprime la parte più Vera di Sé".

La personalità colore Giallo è la più frizzantina, ha una grande capacità di comunicare e motivare. Corrisponde a una persona creativa, che soffre le regole e gli ambienti troppo rigidi e gerarchici. Queste persone preferiscono colori caldi e brillanti. I rossi prenderanno le tonalità aranciate del corallo, gli azzurri saranno brillanti come l’acqua cristallina del mare, il giallo sarà quello acceso dei girasoli. Gli accessori sono giocosi con forme comode e tessuti leggeri e fluttuanti, preferibilmente di fibra naturale e prediligendo l’artigianato.

Il Rosso, colore di energia e coraggio, corrisponde a una personalità fiera e vigorosa, che sa distinguersi. Le personalità Rosse sono, di solito, molto diffuse tra chi è capo di un’impresa o leader, trascinatori. Anche in fatto di stile, la donna Rossa non teme l’azzardo. Il bianco è immacolato e il rosa è shocking, il rosso assolutamente acceso. Fa scelte di abbigliamento coraggiose, indossando capi con tagli asimmetrici, tessuti importanti e dall’aspetto lussuoso. Non hanno problemi a scegliere accessori di forte impatto.

Le personalità Blu sono invece delle bravissime esecutrici. Si focalizzano su un’abilità singola, e amano eccellere. Preferiscono ambienti organizzati, con gerarchia, ruoli e compiti ben distinti. Le donne Blu, sono sinonimo di innata eleganza. Sono perfette in colori freddi, generalmente delicati, come i colori pastello. I blu diventano morbidi, mixati con del grigio all’interno, i rossi sono naturali. Il loro stile è classico, nel loro look c’è spazio per non più di due colori per volta. Oro bianco, platino, diamanti e perle: anche i gioielli sono classicissimi.

La personalità colore Verde è in stretta connessione con il mondo della natura. La personalità Verde ricerca costantemente le sue radici: la famiglia, le persone care, i legami più intimi. E lo fa cercando un equilibrio perfetto tra ambizione e vita privata.La donna Verde preferisce tonalità calde e corpose. Il verde foresta, i marroni richiamano la corteccia dell’albero, i bianchi sono beige, come li troviamo in natura. Ha uno stile comodo, magari con motivi etnici mentre per gli accessori sceglie pietre semi preziose come l’ambra, metalli come bronzo e rame. Ha una forte passione per il vintage e l’antiquariato.

Voi quale stile pensate di essere?