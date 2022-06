Le sorella Rodriguez si concedono un weekend di scatti hot sul lago di Como

Le sorelle Rodriguez hanno scelto una villa con piscina e idromassaggio per scappare dall’afa estiva di questi giorni: sono partite direzione Lago di Como insieme ad alcune amiche per dedicarsi ai piaceri della vita, cioè relax e qualche drink a bordo piscina. “La situazione è questa: stiamo partendo solo donne per un weekend molto… intenso, stimolante”, spiega Belen Rodriguez prima di mettersi al volante. Un weekend sole donne durante cui le girls si sono concesse risate e scatti provocanti, la più in grinta è Cecilia che al posto di un bicchiere nell’idromassaggio, ne regge due mentre ancheggia in vasca. E i brindisi si susseguono con una scusa o con l’altra, una tra tutte il matrimonio in vista di Pamela, una delle amiche invitate. C'è poi Cristina Isac, truccatrice fedelissima della modella argentina, che ha guadagnato oltre 70mila follower. E ancora, in vasca, Martina Menegon, architetto di professione, Antonia Achille, manager di Belen dai tempi in cui lei frequentava Fabrizio Corona. Mattatrice della giornata, però è Belen che invita tutti ad alzare i calici e indicando Cecilia esclama: “Questa qua, Cecilia Rodriguez, la mandiamo in rehab da domani, ma oggi è con noiiii”. Le ragazze insomma si divertono tra loro, lontano da fidanzati e stress (e figli).