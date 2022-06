Se avete acceso la tv sul canale 66 per godervi i programmi di R105, probabilmente stamattina siete rimasti a bocca asciutta. Non preoccupatevi, siamo sempre sullo stesso canale del digitale terrestre, ma a causa di un aggiornamento tecnico, occorre risintonizzare gli apparecchi TV per continuare a vedere regolarmente il canale TV di Radio 105.

Vi ricordiamo che ci sono molti modi per ascoltare o vedere, Radio 105:

In TV sul canale 66 o 566 del digitale terrestre

del digitale terrestre In radio DAB+ in tutta Italia

in tutta Italia Su smartphone o tablet, attraverso l’ app gratuita

Su laptop puoi accedere allo streaming FM, al canale TV o seguire le Webradio

al o seguire le Su smartspeaker, puoi chiedere ad Alexa di farti ascoltare Radio 105!