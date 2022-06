Esistono dei supervermi che mangiano la plastica

Uno studio pubblicato su Microbial Genomics ha rivelato che alcuni vermi sono amici dell’ambiente e potrebbero aiutarci con il grave problema dell’inquinamento da plastica! Si chiamano tenebrionidi e le loro larve, note come supervermi, riescono a digerire senza problemi anche la plastica. I tenebrionidi sono una famiglia di coleotteri diffusi nel mondo e le cui larve vengono usate come mangime per animali. Il polistirene è invece uno dei materiali più inquinanti sul nostro pianeta, ma è anche una delle plastiche più usate, è difficile da riciclare e spesso finisce negli oceani. Lo Zophobas mori (nome scientifico del tenebrionido) produce delle larve, che in inglese vengono chiamate "superworm", lunghe fino a 6 cm, facili da allevare e particolarmente ricche di sostanze nutritive, motivo per cui vengono usate come mangimi per animali. I supervermi crescono così rapidamente perché mangiano qualsiasi cosa si trovino davanti, anche il polistirene. Un team dell'università del Queensland ha dato da mangiare solo polistirene per tre settimane a un gruppo di larve di Zophobas. Le larve sono riuscite a digerire brillantemente la plastica, ciò significa che sono riuscite ad assimilare i pochi nutrienti presenti nella plastica, prendendo anche peso. In età adulta però hanno mostrato molti problemi di salute e un impoverimento del microbioma intestinale. Visti i risultati è impensabile usare i vermi per eliminare la plastica, ma l’obiettivo è di studiare in laboratorio il processo digestivo per ricrearlo artificialmente e trovare un metodo alternativo allo smaltimento del polistirene.