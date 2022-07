Gli italiani in vacanza? Meglio andarci con il partner

Si avvicina il momento tanto agognato delle vacanze. Avete già deciso cosa fare? E soprattutto avete già deciso con chi andare? Un’indagine fatta da PiratiinViaggio, portale dedicato alle offerte di viaggio, ha chiesto ai suoi utenti con chi preferiscono fare le vacanze e come mai. Su 5000 partecipanti al sondaggio, il trend è stato chiaro; in vacanza meglio andarci con il partner per il 63% dei voti, il 25% ha detto meglio amici o amiche e il 12% preferisce uno o più membri della famiglia come compagni di viaggio. Se la generazione Z è più propensa a viaggiare con amici, il 71% di tutto il campione preferisce i soggiorni di breve durata, cioè non più di una settimana. Una possibilità molto gettonata sono i viaggi con coppie, approvati dal 2% degli intervistati e scelta preferita soprattutto da chi ha figli o è in una relazione stabile. Questo assetto permetterebbe una migliore organizzazione di viaggio per tempi e abitudini più simili tra coppie.

Gli italiani non sono più amanti delle vacanzone lunghe di 3 settimane con partenze a bordo di macchine stracolme, oggi si preferiscono i soggiorni brevi di una settimana (71% delle preferenze) e solo il 26% sceglie vacanze più lunghe anche oltre i 14 giorni. D’altronde le vacanze in compagnia (di qualunque tipo) sono dei veri e propri stress test per i rapporti interpersonali: per il 53% degli italiani anche la persona con cui si preferisce viaggiare può essere fonte di irritazione. I motivi della discordia sono legati alla quotidianità: i diversi modi di organizzare le giornate oppure diverse possibilità economiche e di spesa o una delle annose questioni della convivenza … russare! L’unica cosa certa è che le vacanze fanno bene a tutti, nonostante le piccole difficoltà da affrontare per godersele al meglio!