Antonino spinalbese e Giulia Tordini: nuova coppia hot dell’estate

Antonino Spinalbese sembrava avere occhi solo per la piccola Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez, ma un’altra donna sembra essersi fatta spazio nel suo cuore: si tratta di Giulia Tordini. I due sono stati paparazzati insieme a Forte dei Marmi, in Toscana. Dopo la fine della storia con la mamma di sua figlia, l’ex parrucchiere ha avuto un breve flirt con la modella Helena Prestes e ora sembra catturato da Giulia, con cui fa coppia da qualche settimana. Sguardi dolci e baci languidi, i due piccioncini si godono il mare. La Tordini, 31 anni, è una designer di gioielli, nonché sorella di Giorgia, fashion designer e socia in affari di Gilda Ambrosio, che invece ha avuto una liason con Stefano De Martino, ovviamente prima della riconciliazione del presentatore con Belen.

Nessuno scatto di coppia ancora per i due amanti, ma raffica di foto negli stessi luoghi e chi vuole intendere, intenda. Intanto le foto uscite sul settimanale Chi non lasciano spazo a interpretazione. Ma guai a parlare di cose serie, perché Spinalbese nelle sue precedenti interviste è stato chiaro: "In questa fase della mia vita mi sto concentrando sul cercare attimi che mi facciano stare bene, non do certezze", ma mai dire mai.