David e Victoria Beckham in visita a Venezia

Prima hanno celebrato il loro amore e il loro ventitreesimo anniversario di nozze a Parigi e poi, Victoria e David Bekham, si sono diretti a bordo dell’Orient Express a Venezia, altra città romantica per antonomasia. Non è stato però un viaggio intimo quello in Laguna, insieme alla coppia c’erano anche i genitori e i fratelli di Victoria: i signori Anthony e Jackie Adams, la sorella Louise e il fratello Christian.

La prima tappa del rapido tour veneziano è stata il ristorante “Da Ivo”. “David Beckham è stato a Venezia meno di un mese fa per il Salone Nautico - ha spiegato al Correire , Giovanni Fracassi, titolare del ristorante -. Aveva prenotato per venire a cena da me la sera del 180esimo anniversario Riva alla Fenice, ma poi ha dovuto disdire per altri impegni. E lo stesso era successo il giorno prima. Quindi, al telefono, mi aveva annunciato già in quell’occasione che la prossima volta che sarebbe venuto a Venezia, sarebbe venuto sicuramente da me a pranzo o a cena". In più, invece di essere in compagnia solo della figlia, oggi al tavolo con lui c’era la moglie Victoria e altre sei persone. “I figli non c’erano – continua il titolare del ristorante –. Gli altri credo che fossero i genitori e altre persone della famiglia, ma non ho chiesto nulla per rispettare la loro privacy”. L’ex calciatore è rimasto molto contento del lauto pasto e si è complimentato con la cucina, come racconta “Ivo”: “Erano seduti proprio vicino alla cucina e David ha voluto raggiungere la brigata per complimentarsi con lo chef Luciano Gambardella: era entusiasta del pranzo”.

Dopo il pranzo i due innamorati, con al seguito la famiglia di lei, si sono concessi un bel giro in gondola sotto gli sguardi curiosi dei passanti e poi hanno fatto ritorno a casa per celebrare il compleanno della figlia Harper che ha compiuto 11 anni il 10 luglio.