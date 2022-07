Chiara Ferragni sulla questione sicurezza a Milano: “È fuori controllo”

Chiara Ferragni non è un influencer qualsiasi e sulle questioni rilevanti ha sempre da dire la sua. Nei giorni scorsi ha utilizzato Instagram per fare una denuncia e portare alla ribalta la situazione di Milano, città secondo lei sempre meno sicura.“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. Ogni giorno - ha scritto - ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli - ha concluso - abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala". Chiara Ferragni e il marito Fedez sono due milanesi doc e nel dicembre 2020, a Palazzo Marino, avevano ricevuto gli Ambrogini d'oro, un’onorificenza che il Comune offre a chi ha fatto qualcosa di significativo per la città. La coppia è sempre in prima linea per creare iniziative che portino visibilità e lustro alla città di Milano e ora Ferragni ha chiesto una risposta al sindaco sul tema sicurezza.

Dal canto suo, il sindaco Sala, ha replicato prontamente: "Le mie risposte sono sempre attraverso il lavoro. Lavoreremo ancora di più, non condivido quello che lei dice ma capisco che sia un tema delicato e che c'è una sensibilità della città, questo è un periodo difficile", ha dichiarato. "Nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono all'ordine del giorno. Cercheremo di fare ancora di più, non per deresponsabilizzarci ma precisando che la sicurezza dipende anche dall'opera del ministero".