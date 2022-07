Mette le telecamere per controllare il gatto a casa ma scopre il vicino fare sesso nel suo letto

Una donna si trovava in vacanza e voleva controllare, tramite il suo cellulare, che il gatto stesse bene visto che era rimasto solo in città. Così connettendosi alle immagini proveniente dalle telecamere installate a casa sua, camere che aveva fatto installare iapposto per il felino. ha avuto una brutta sorpresa. Mentre guardava le immagini in cerca del gattino, ha assistito a una scena che non si sarebbe mai aspettata: due uomini si erano intrufolati in casa e stavano facendo sesso sul suo letto. Uno dei due era il vicino di casa che, chissà per quale motivo, aveva scelto il suo letto per darsi alla pazza gioia. La donna nonostante l’imbarazzo, la sorpresa e il disagio è riuscita ad avviare la registrazione da presentare alle forze dell’ordine, insieme a una bella denuncia per violazione di domicilio nei confronti del vicino di casa e anche della sua padrona di casa a cui aveva lasciato le chiavi di casa per dare da mangiare al gattino. L’episodio è stato reso noto in questi giorni in cui si è aperto il processo, ma i fatti risalgono al 6 settembre 2019 a Torino. La donna, trentenne, si è costituita parte civile, e si è rivolta all’avvocato Andrea Gibin dello studio legale Bonatti-Sattanino. Scommettiamo che ora la prossima volta che andrete via per qualche giorno non sarete più tranquilli come prima. Nel dubbio le chiavi di casa tenetevele strette!