E se fosse l’intelligenza artificiale a scegliere la tua birra?

L’intelligenza artificiale viene applicata a svariati campi di interesse: dalla domotica, alla guida delle vetture e chi più ne ha più ne metta. Alcuni scienziati hanno pensato di applicarla anche alla produzione di birra artigianale per creare dei prodotti su misura. Due ricercatori, Mohammad Majid al-Rifaie (University of Greenwich) e Marc Cavazza (Istituto nazionale di informatica di Tokyo), sono pronti a sfidare le abilità dei mastri birrai e di chi produce birra artigianalmente. I due scienziati hanno infatti sperimentato con promettenti risultati un nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale che studia nuove ricette per la birra, basandosi su ciò che si desidera dalla propria birra e tenendo conto degli ingredienti disponibili. Indicando al sistema le caratteristiche desiderate, come percentuale di alcol, colore e intensità del sapore amaro, e al tempo stesso immettendo gli ingredienti a disposizione, l’intelligenza artificiale sarà in grado di produrre diverse ricette a valutare la più simile alle caratteristiche volute. Questa tecnologia servirà ad aiutare chi effettivamente produce birra per farlo sfruttando ingredienti diversi, ma senza variare il risultato ed evitando lunghi processi di prove e assaggi che sono solitamente parte del processo di produzione. Finalmente l’intelligenza artificiale al servizio di qualcosa di utile e dissetante insieme!