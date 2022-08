Su Totti-Ilary-Noemi parla Alex Nuccetelli l’amico di Totti che li ha presentati

Sul Corriere dell Sera sono apparse nei giorni scorsi le rivelazioni dell'amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli. Il Capitano non ha voluto dichiarare nulla dopo la separazione ufficiale dalla moglie, ma si sarebbe sfogato con il pr romano che gli presentò Ilary nel 2002: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, avrebbe detto er pupone. Questi sono giorni molto difficili, con un’attenzione mediatica altissima e voci che si diffondono in fretta.

Al centro della discussione c’è anche il video di una festa in cui si vedono sia Totti con Blasi che Noemi Bocchi poco più in là: “Quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh” ha raccontato Nuccetelli al Corriere.

“Noemi è una bella donna, la guardavano tutti – continua – Poi si sono rivisti ad altre mie feste, il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so’ matti?”. Nessuna grande rivelazione quindi, mentre parlando del rapporto tra i due ex coniugi, Nuccetelli ha detto: “Io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina. Ad ogni viaggio le portava un regalo, pochi mesi fa le ha comprato una borsa Birkin di Hermes… Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.