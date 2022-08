Chiara Ferragni parla della prima volta che ha incontrato Fedez

Chiara Ferragni racconta dettagliatamente molto di quello che fa ogni giorno, ma non aveva mai parlato di un momento molto importante del suo passato: l’incontro con Fedez. Siccome sono in tanti a chiedere di raccontare come si siano conosciuti, l'imprenditrice digitale ha voluto accontentare la curiosità dei fan con un video racconto su Tik Tok: “Tanti mi state chiedendo la story time di quando ho conosciuto Fede ma non ne avevo mai parlato in maniera dettagliata – ha raccontato Chiara – A dicembre 2015 io abitavo a Los Angeles, stavo con un ragazzo californiano da due anni e mezzo ed era una relazione che volevo terminare, non riuscivo ad andarci d'accordo e mi faceva molto soffrire ma avevo molta paura di stare a Los Angeles da sola. Fedez all'epoca stava con la sua ex fidanzata. Ci siamo incontrati in un hotel grazie a una coppia di amici in comune che volevano farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, senza creare love story ma solo per farci lavorare insieme in futuro". I due si sono conosciuti in presenza dei loro rispettivi ex fidanzati. Il rapper milanese, come ricorda Chiara, le trasmise un "bellissimo vibe rilassato" che le ha subito fatto pensare: "Che bello, forse in futuro dovrei frequentare un ragazzo italiano perché mi capirebbe di più e avrebbe una cultura molto più affina alla mia".

I due sono poi tornati in contatto solo quando Fedez ha fatto uscire il pezzo “Vorrei ma non posto”, in cui parla proprio della Ferragni, prendendola un po’ in giro, ma magari con l'intento di attirare la sua attenzione: missione compiuta!