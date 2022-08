Quanta acqua bisogna bere ogni giorno?

Spesso si sente dire che il fabbisogno giornaliero di acqua per un essere umano è di 2 litri, ma in realtà la quantità di acqua di cui ognuno di noi necessita è variabile in base all’età soprattutto. Ad esempio i giovani e coloro che colgono un lavoro sedentario, hanno una necessità d’acqua maggiore rispetto a bambini e anziani, che devono bere meno acqua. La Deutsche Gesellschaft für Ernährung ha messo per iscritto delle linee guida sui diversi fabbisogni di acuqa in base all’età:

Bambini da 1 a 4 anni: 0,82 L/giorno;

Bambini da 4 a 10 anni: 0,97 L/giorno;

Ragazzi fino a 13 anni: 1,17 L/giorno;

Ragazzi fra 13 e 15 anni: 1,33 L/giorno.

Adolescenti e giovani hanno il più alto bisogno giornaliero di acqua, che diminuisce con l’avanzare dell’età adulta e della vecchiaia.

Ragazzi da 15 a 19 anni: 1,53 L/giorno;

Adulti da 19 a 25 anni: 1,47 L/giorno;

Adulti da 25 a 51 anni: 1,41 L/giorno:

Adulti da 51 a 65 anni: 1,23 L/giorno

Anziani over-65: 1,31 L/giorno.



Un discorso a parte va fatto per le donne incinte e in allattamento: le donne incinte hanno bisogno di un quantitativo di acqua che si attesta attorno all’1,47 L/giorno, le donne che allattano devono bere 1,7 L/giorno. Ovviamente in caso di patologie, esigenze particolari o disturbi, questi numeri possono variare ed è sempre bene discuterne con il proprio medico.