Al cane piace salire sul tetto: costretta a segnalare che va tutto bene

Il golden retriever di una donna, di nome Huckleberry, ha una strana abitudine: al cane piace andare sul tetto della casa. Un’usanza che spesso ha attirato l’attenzione e la preoccupazione di vicini:"Non allarmatevi! Huckleberry ha imparato a saltare sul tetto passando dal cortile sul retro. Non glielo lasciamo mai fare senza qualcuno di noi in casa Non salterà mai giù a meno che non lo stuzzichiate con una palla o con del cibo", scherza la donna che ha condiviso la foto del messaggio su Reddit, suscitano l’ilarità del web.

“Apprezziamo la vostra preoccupazione ma per favore non bussate alla nostra porta. Sappiamo che è lassù! Ma sentitevi liberi di fotografarlo e condividere le immagini", conclude la padrona attraverso il cartello. La padrona del cane ha spiegato che farsi disturbare di così spesso da estranei allarmati, specialmente mentre cercava di far prendere sonno al suo bambino, stava diventando deleterio. Huckleberry oggi è una piccola star con la sua pagina Instagram e tutte le immagini raccolte di lui che se ne sta beato sul tetto a fare la vedetta.

