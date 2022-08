Ha 27 anni ma sembra un bambino. Nessuno vuole assumerlo

Sembrare più giovani è una caratteristica che molti apprezzano, invecchiare non piace a nessuno; Mao Sheng però è un eccesso: questo ragazzo cinese di 27 anni ne dimostra appena 12. Un aspetto davvero troppo infantile per trovare lavoro. Senza perdersi d’animo ha voluto condividere la sua particolare storia su TikTok, chiedendo consigli e una mano. La sua storia è giunta fino al Mirror, a cui il ragazzo ha spiegato che avrebbe voluto trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia, soprattutto ora che il padre è stato vittima di un infarto. Fortunatamente il suo video-appello ha funzionato, la clip è diventata virale e lui è stato contattato anche da tv e media locali. Mao ormai è una celebrità nel paese in cui vive e un’azienda del posto gli ha anche offerto un lavoro!