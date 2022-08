5 idee per andare in vacanza con il cane

Pirati in Viaggio, uno dei portali di viaggi più conosciuti in Italia, suggerisce 5 posti in cui non solo è possibile andare in vacanza con il cane, ma in questi posti la vacanza con fido, sarà un sogno.

Se siete pretenziosi e non vi accontentate di rimanere vicino casa, non lontano da Dubai c’è lo Starlight Camp, situato direttamente nel deserto. Se avete con voi il vostro animale domestico, qui avrete in dotazione cucce, una tenda riscaldata per cani e persino un dog bar , per assicurare un soggiorno esclusivo anche ai vostri animali!

Se vi siete decisi all'ultimo in materia di ferie, conviene rimanere in Italia. Il nostro Paese è il migliore in quanto ad accessibilità e strutture ad hoc per i cani. Ci sono hotel e alberghi per tutte le tasche che ospitano animali domestici, magari raggiungibili comodamente in macchina con il vostro cane.

Per gli amanti del mare, il suggerimento è la Corsica: il sud dell'isola ha spiagge davvero suggestive, come la Plage de Palombaggia, bagnata da acque turchesi e orlata di pini, e con una magnifica vista sulle Îles Cerbicale. La vegetazione dell'isola e il suo aspetto ancora selvaggio (nonostante l'affollamento degli ultimi anni) la rendono ideale per i cani

Se volete regalare al vostro animale e a voi stessi un po' di fresco, la soluzione ideale per voi è un posto a 1.000 km dal Polo Nord geografico, una belal visita all'arcipelago delle Svalbard, in Norvegia. Qui troverete paesaggi mozzafiato e natura incontaminata, e potrete osservare lo spettacolo del sole di mezzanotte.

L'ultima opzione è un po' l'ultima spiaggia. Se non riuscite a portare con voi il vostro animale per svariate ragioni, a Bali c'è un hotel che offre sessioni di pet therapy gratuite per gli amanti degli animali. Il Puri Garden Hotel and Hostel di Ubud ha in corso una collaborazione con un'associazione no profit locale per la salvaguardia dei cani di strada, la Bali Dog Association. L'hotel allestisce una specifica area chiusa a bordo piscina dove chi lo desidera può sedersi e giocare con i cuccioli. Una specie di pet therapy che fa bene agli esseri umani e certamente anche ai cani e vi farà sentire meno la mancanza del vostro animale domestico!