Gli scienziati hanno scoperto quanti anni ha il sole e quando si spegnerà

Gaia è un veicolo spaziale lanciato dall'Esa nel 2013 per una missione che durerà fino al 2025. Il suo scopo è quello di ottenere dati e informazioni sulle stelle della nostra galassia: posizione e distanza da noi, movimento, ecc. I dati resi noti il 13 giugno scorso hanno rivelato importanti informazioni sul Sole circa la sua età e il suo stato di “salute”.

La massa delle stelle è poco variabile nel tempo, ma lo sono la sua temperatura e le dimensioni. I cambiamenti derivano dal tipo di reazioni di fusione nucleare che avvengono all'interno della stella. Il Sole ha 4,57 miliardi di anni. Si trova in una “confortevole età di mezzo, fondendo l'idrogeno in elio ed essendo in generale in una situazione piuttosto stabile, addirittura stazionaria”, spiegano dall'Esa. Il Sole è in forma quindi, ma quando l'idrogeno si esaurirà nel nucleo, inizieranno i cambiamenti dei processi di fusione e la stella si trasformerà in una gigante rossa, in un lento processo verso la "morte". Grazie ai dati di Gaia, che hanno messo in correlazione le informazioni sul Sole con quelli di altre stelle, si è stabilito che il Sole raggiungerà la sua massima temperatura tra circa 3,5 miliardi di anni. Poi si raffredderà e diventerà una stella gigante rossa: ma per questo occorre attendere ancora circa 5,5 / 6,5 miliardi di anni. A quel punto il Sole morirà effettivamente diventando una nana bianca. Capire il Sole è il primo passo per comprendere tutta la galassia.