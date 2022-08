Lui la tradisce e la blocca su Whatsapp: lei gli scrive sull’auto

Mai fare arrabbiare una donna. E invece il proprietario dell’auto di cui stiamo per parlarvi deve averla combinata grossa. La sua auto bianca un giorno è stata ricoperta di scritte; sul cofano si legge: “Visto che mi hai bloccata, ti scrivo qui”. E poi sulle fiancate altre scritte che chiariscono l’accaduto: “Una relazione aperta dovrebbe essere accettata da entrambi”, sulle porte laterali di destra, “se era poliamore, forse prima dovevi avvertire”, sulla porta di sinistra. Evidentemente tra la coppia c’è stato un misunderstanding sulle regole della relazione. Il proprietario deve aver tradito la ragazza e lei non ha gradito, anche perché dopo il fattaccio, lui ha anche deciso di bloccare su whatsapp. Così lei ha optato per un messaggio chiaramente visibile e inequivocabile.

Non solo l’auto vandalizzata per il traditore, ma anche una brutta figura e infine la gogna pubblica digitale. Il tweet in questione ha ricevuto 200mila like ed è stato ricondiviso circa 30mila volte!

Il poliamore è una cosa seria, in effetti, la prima regola per praticarlo è informare il proprio partner delle prorpie intenzioni, se non lo si fa, si chiama tradimento! E lo stesso vale per una relazione aperta.

Voi al posto della ragazza come avreste reagito?