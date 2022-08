Preside allontanato per le sue foto social troppo "audaci"

Un giovane maestro e preside di scuola elementare è stato allontanato dal suo ruolo a causa delle foto pubblicate sui social e giudicate troppo “audaci” da qualcuno.

Lui si chiama Conrado Salazar e da sempre ama sfoggiare il fisico atletico che ha, mettendo in bella mostra i suoi muscoli, ma non pensate a foto eccessivamente bollenti, al massimo in costume. A prendere la decisione è stato l’istituto in cui era impiegato, nella zona rurale di Colma, in Messico. I rappresentanti dei genitori, però, non sono per niente d’accordo e lo rivorrebbero con i loro figli. Molte mamme hanno creato una petizione con raccolta firme per riavere il bel preside a scuola. Lui non si è fatto scoraggiare dalle molte critiche ricevute e continua a pubblicare i suoi scatti sul web, come nulla fosse successo.

Non si sa bene se le mamme riusciranno a fargli avere il suo posto indietro, ma nel mentre Salazar ha ricevuto diverse proposte di lavoro in ambito pubblicitario, quindi forse la sua carriera di maestro giungerà al termine in ogni caso, sperando che le mamme sopportino questa grave perdita!