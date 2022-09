Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 4 anni di matrimonio con dedica d’amore

Hanno coronato il loro amore con un matrimonio da sogno il 1 settembre 2018 e ieri hanno festeggiato il loro quarto anniversario. Il cantante, che è solito fare gesti romantici, ha scritto una smielata dedica alla sua amata e ha voluto condividerla su Instagram: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”. La replica della “Ferry” non ha tardato ad arrivare: "Felice anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c'è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre". Non c’è che dire, i due sembrano amarsi come il primo giorno e forse anche un po’ di più, ad unirli ancor di più di prima è stata proprio la malattia di Fedez che lo scorso marzo lo ha costretto a un intervento urgente per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas.