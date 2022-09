Lo stress può essere contagioso: ecco la teoria

Lo stress è contagioso, lo dice la scienza. La vicinanza a persone stressate, ansiose, può influenzare le persone empatiche, rendendole stressate a loro volta.

L’esperimento che dimostra che lo stress è contagioso

Una ricerca del Max Planck Institute di Lipsia e dell'Università di Dresda ha analizzato l’effetto di persone stressate e ansiose su chi le osserva. Gli studiosi hanno reclutato persone predisposte ad accumulo di stress e mentre erano sottoposte a situazioni di tensione psicologica, le hanno fatte osservare da alcuni volontari. Negli “osservatori” hanno poi misurato i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. I dati dicono che il cortisolo era aumentato nel 26% degli osservatori. Nel caso in cui ci fosse un rapporto intimo con la persona messa sotto pressione, la percentuale dei casi in cui vi era un innalzamento dell'ormone saliva al 40%.

Come mai ci stressiamo osservando persone stressate?

Il fatto che osservare situazioni di ansia e stress ci faccia essere noi stessi maggiormente stressati è dovuto all’empatia. L’empatia è quella capacità di immedesimarsi in situazioni ed emozioni vissute da altri. L’empatia si attiva anche in “video”, non è necessaria la compresenza fisica. Per questo motivo anche vedere un film o un programma tv inquietante potrebbe aumentare i livelli di stress di chi lo guarda.

Il confronto tra persone stressate può aiutare a rilassarsi

Se da un lato stare a fianco a una persona particolarmente stressata non è sano, alcuni studi sostengono che due stressati a confronto, si influenzano positivamente. La Usc Marshall School of Business (Stati Uniti), ha condotto una ricerca su 52 studentesse che avrebbero dovuto affrontare una prova molto stressante e che sono state invitate a confrontarsi; dopo un reciproco confronto i loro livelli di cortisolo si erano abbassati.

In conclusione se non siete stressati, meglio stare alla larga dalle persone ansiose, ma se già voi lo siete, meglio cercare i vostri simili e aiutarvi a vicenda a diminuire lo stress. A propsito, come va con lo stress da rientro post ferie?