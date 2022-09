I loro figli destinati a diventare ciechi: i genitori li portano a fare il giro del mondo

Quando scopri che tre dei tuoi quattro figli sono destinati a diventare ciechi puoi reagire in due modi: o ti fai prendere dello sconforto o reagisci regalando loro momenti indimenticabili. La coppia canadese di cui vi parliamo oggi ha scelto la seconda alternativa e ha deciso di portare tutti i figli a fare un giro del mondo prima che tre di loro perdano per sempre la vista.

La famiglia è partita a marzo per il giro del mondo

Edith Lemay e Sebastien Pelletier sono sposati da 12 anni e quando hanno saputo che tre dei loro quattro figli era affetto da retinite pigmentosa non hanno avuto dubbi: volevano mostrare loro il mondo. Il viaggio era programmato da tempo, ma è stato rimandato a causa della pandemia. Ora sono finalmente potuti partire: prima tappa Namibia, poi Zambia e Tanzania. A seguire Turchia, Mongolia e Indonesia.

La retinite pigmentosa

La retinite pigmentosa è una malattia per cui non esiste un trattamento efficace, si tratta di un morbo che avanza senza arrestarsi e che porta alla cecità. Quando si sono accorti che la bimba più piccola Mia aveva problemi di vista l’hanno fatta visitare e dopo dverse visite è arrivata la diagnosi, la stessa che ha poi colpito i due fratelli Colin di 7 anni, e Laurent di 5. L’unico ad avere scampato la malattia (di natura genetica) è il figlio maggiore Leo, di nove anni.

Il viaggio per collezionare “ricordi visivi”

La famiglia di fronte all’orribile notizia della cecità ha voluto regalare ai figli un’esperienza indimenticabile e far collezionare ai figli quanti più ricordi visivi possibili. La loro storia è stata raccontata anche dalla CNN, a cui la madre dei bambini ha dichiarato: "Non c'è niente che possiamo fare e non sappiamo quanto veloce avanzerà. Quando il medico ci ha suggerito di far assorbire ricordi visivi ai bimbi ho pensato: `non gli farò vedere un elefante in un libro’”. Così i genitori hanno organizzato un super tour che comprende una lista dei desideri fatta dai bambini. Buon viaggio!